Заур Гахраманов: Открытие нефтеперерабатывающего завода STAR намечено на октябрь

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Стамбул. 12 июня. REPORT.AZ/ "Открытие нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага Измира (Турция), запланировано на начало октября этого года".

Об этом сообщил турецкому корреспонденту Report генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A. Ş. Заур Гахраманов.

Он отметил, что работы на заводе продолжаются по графику: "STAR планируется открыть в начале октября. Этот проект станет важным для экономики как Азербайджана, так и Турции".

Генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A. Ş. напомнил, что SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором в Турции: "Турция очень важна для нас. После завершения совместных с партнерами проектов объем инвестиций SOCAR в страну достигнет около 19,5 млрд долларов".

Говоря о значении Трансанатолийского газопровода (TANAP), церемония открытия которого состоится сегодня в Эскишехире, З.Гахраманов подчеркнул, что сегодня состоится процедура приема газа, отправленного из Азербайджана несколько недель назад, тем самым будет запущена первая фаза TANAP (Фаза-0).

Он отметил, что на участке TANAP от Эскишехира до греческой границы (Фаза-1) работы продолжаются согласно графику, и уже выполнено 82% работ.

Напомним, что SOCAR начал деятельность в Турции с приобретения 51%-ной доли Petkim за 2,04 млрд долларов в 2008 году.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод является частью Южного газового коридора. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

SOCAR реализует в Турции проекты контейнерного порта Petlim, ветряной элетростанции Petkim, осуществляет оптовые продажи жидкого топлива, CNG и LNG.