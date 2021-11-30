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Заур Гахраманов: SOCAR Turkey завершает год с хорошими показателями

Заур Гахраманов: SOCAR Turkey завершает год с хорошими показателями На сегодняшний день инвестиции "дочки" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey в Турции, включая проекты SOCAR Terminal, нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR и Трансанатолийский трубопровод (TANAP
Энергетика
30 ноября 2021 г. 12:39
Заур Гахраманов: SOCAR Turkey завершает год с хорошими показателями

На сегодняшний день инвестиции "дочки" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey в Турции, включая проекты SOCAR Terminal, нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR и Трансанатолийский трубопровод (TANAP) составили 14 млрд долларов США, а вместе с партнерами превысили 16,5 млрд долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на генерального директора SOCAR Turkey Заура Гахраманова.

Как заявил З.Гахраманов на встрече с представителями СМИ Азербайджана в офисе компании в Стамбуле, компания испытала все те сложности, с которыми столкнулись все из-за пандемии коронавируса, однако, несмотря на это, SOCAR Turkey завершает год с хорошими показателями: "Наряду с этим, Petkim продемонстрировал в этом году рекордные показатели с начала деятельности".

По его словам, инвестиционные затраты на проекты составили: нефтеперерабатывающий завод STAR 6,3 млрд долларов США, SOCAR Depolama 600 млн долларов США, контейнерный терминал SOCAR 400 млн долларов США, инвестиции на приватизацию Petkim 2,04 млрд долларов США и дополнительно по 100 млн долларов США ежегодно, что в общей сложности составило 1 млрд долларов США. На строительство газопровода TANAP вложено 6,5 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Zaur Qəhrəmanov: “SOCAR Turkey” ili yaxşı nəticələrlə başa vurur”

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