Заур Гахраманов: На проекты в Турции потрачено 9,5 млрд долларов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и SOCAR инвестируют во многие страны мира. На первом месте находится Турция с инвестициями в 18 млрд долларов. До настоящего времени реализована часть программы стоимостью в 9,5 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По его словам, остальная сумма будет вложена в ближайшие годы, а завершение следует ожидать к 2020-му году: “Мы в этой стране не на 4-5 лет, а на длительный период. Удешевление турецкой лиры и азербайджанского маната не окажут воздействия на наши планы”.