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    ​Заур Гахраманов: На Petkim, Petlim, STAR и TANAP в целом израсходовано 7,5 млрд. долларов - ИНТЕРВЬЮ

    Мы никогда не снизим нашу долю в Petkim Holding ниже 51%

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов дал интервью агентству Report

    - Велись переговоры с банками для привлечения финансов на проект Petkojen. Они завершены? Сколько средств планируется привлечь для финансирования проекта?

    - Переговоры с турецкими банками по финансированию проекта завершены, предложения получены и сейчас проводится оценка. С финансированием проблем нет. Мы можем привлечь у турецких банков на проект максимум до 1 млрд. долларов. Есть предложения. Банки Турции проявляют интерес к проекту. Однако в случае закупки американского оборудования в нем может принять участие американский Eximbank, если же оно будет из Китая, то можно привлечь китайские банки. Этот вопрос будет рассматриваться с целью выбора самого выгодного предложения.

    - Когда начнется строительство?

    - Мы ведем оценку проекта с позиции энергетической безопасности полуострова Петким. В первую очередь надо обеспечить энергетическую безопасность завода STAR. Когда STAR начнет деятельность, необходимо будет обеспечить электроснабжение завода. Поэтому осуществляется новый дизайн инженерных работ. Работы начнутся в этом году и перейдут в активную фазу в следующем.

    - В каком объеме выполнены работы на заводе STAR и сколько уже потрачено средств?

    - Завершено 65% работ по строительству STAR. До сегодняшнего дня расходы составили примерно 3 млрд. долларов.

    Как идут работы в порту Petlim? Когда завершится строительство второй фазы порта?

    - Работы по строительству первой фазы Petlim завершены. Мы хотим организовать официальное открытие на государственном уровне. Это зависит от программ президентов Азербайджана и Турции. С компаниями Maersk и APM Terminals проводятся процедуры сдачи-приемки в связи с эксплуатацией порта. Строительство второй фазы Petlim завершится в следующем году. Работы ведутся по графику.

    Как обстоят дела со строительством TANAP? Какая часть работ завершена?

    - Завершены работы на участке Трансанатолийского трубопровода (TANAP) протяженностью 550 км. На участке до Эскишехира выполнено 45% работ.

    Сколько средств потрачено на проекты в Турции до сегодняшнего дня?

    - С учетом средств SOCAR, партнеров, а также привлеченных кредитов на сегодняшний день на Petkim, Petlim, STAR и TANAP в целом израсходовано 7,5 млрд. долларов.

    - SOCAR выразил заинтересованность в приобретении акций выставленной на продажу сети Petrol Ofisi компании OMV. Ведутся ли переговоры в этом направлении?

    - Пока компания OMV не предоставила рынку информацию об активах. Это должно было произойти в июне, однако процесс затянется до сентября. Когда информация будет обнародована, мы рассмотрим ее. Это один из интересных нам проектов. Однако мы подключимся к процессу только в случае получения выгоды. Необходимо создать дистрибьюторскую сеть в Турции для завода STAR. Мы осуществим это либо сами, либо путем приобретения Petrol Ofisi. Будут рассмотрены все варианты.

    Недавно в Турции завершилось строительство сети SOCAR CNG из 8-ми станций. Планируется ли расширить сеть станций CNG в течение года?

    - Реализация проекта продолжится. Мы считаем его удачным проектом. Расширение сети CNG зависит не только от SOCAR. В Турции этим занимаются только 2-3 компании. В Европе же данная инициатива широко распространена. Европейцы хотят перейти с бензина и дизеля на более экологичный CNG. В Турции необходимо создать инфраструктуру. Станции CNG необходимо строить на определенной дистанции друг от друга. Нужно создать сеть. Здесь не все зависит от нас. Ее развитие зависит от конъюнктуры турецкого рынка.

    Когда завершится процесс приобретения 7-9%-ной доли завода STAR компанией Petkim Holding ?

    - Процесс на стадии завершения. Мы пришли к договоренности. Petkim Holding - открытая компания. Помимо нас, в компании имеется 40 тыс. акционеров. Поэтому процесс затянулся, однако принципиальная договоренность есть.

    Недавно SOCAR Turkey выставил на продажу на бирже 5,32%-ную долю Petkim Holding. Планируется ли дополнительная продажа акций?

    - Мы скупили 51% Petkim Holding во время приватизации. Во время второй приватизации куплено еще 10,32%, а также 5%-ная доля на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) является для нас неким буфером. Petkim Holding осуществляет эффективную деятельность. Компания завершила прошлый год с чистой прибылью. Мы получили очень хорошие результаты в первом квартале этого года. Акции компании выросли. Дополнительные акции продаются и покупаются в зависимости от конъюнктуры рынка. Сейчас их цена высока. Поэтому мы продаем их с целью инвестирования в экономику Турции. Это нормальный процесс. Сейчас наша доля в Petkim Holding составляет 56-57%. Мы никогда не снизим нашу долю в холдинге ниже 51%. Это наш стратегический актив и один из важнейших активов Турции. Если бы не Petkim, возможно, у нас не было бы и других проектов в Турции. Petkim Holding открыл для нас входные двери на рынок Турции. 

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