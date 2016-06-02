​Заур Гахраманов: На Petkim, Petlim, STAR и TANAP в целом израсходовано 7,5 млрд. долларов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов дал интервью агентству Report.

- Велись переговоры с банками для привлечения финансов на проект Petkojen. Они завершены? Сколько средств планируется привлечь для финансирования проекта?

- Переговоры с турецкими банками по финансированию проекта завершены, предложения получены и сейчас проводится оценка. С финансированием проблем нет. Мы можем привлечь у турецких банков на проект максимум до 1 млрд. долларов. Есть предложения. Банки Турции проявляют интерес к проекту. Однако в случае закупки американского оборудования в нем может принять участие американский Eximbank, если же оно будет из Китая, то можно привлечь китайские банки. Этот вопрос будет рассматриваться с целью выбора самого выгодного предложения.

- Когда начнется строительство?

- Мы ведем оценку проекта с позиции энергетической безопасности полуострова Петким. В первую очередь надо обеспечить энергетическую безопасность завода STAR. Когда STAR начнет деятельность, необходимо будет обеспечить электроснабжение завода. Поэтому осуществляется новый дизайн инженерных работ. Работы начнутся в этом году и перейдут в активную фазу в следующем.

- В каком объеме выполнены работы на заводе STAR и сколько уже потрачено средств?

- Завершено 65% работ по строительству STAR. До сегодняшнего дня расходы составили примерно 3 млрд. долларов.

- Как идут работы в порту Petlim? Когда завершится строительство второй фазы порта?

- Работы по строительству первой фазы Petlim завершены. Мы хотим организовать официальное открытие на государственном уровне. Это зависит от программ президентов Азербайджана и Турции. С компаниями Maersk и APM Terminals проводятся процедуры сдачи-приемки в связи с эксплуатацией порта. Строительство второй фазы Petlim завершится в следующем году. Работы ведутся по графику.

- Как обстоят дела со строительством TANAP? Какая часть работ завершена?

- Завершены работы на участке Трансанатолийского трубопровода (TANAP) протяженностью 550 км. На участке до Эскишехира выполнено 45% работ.

- Сколько средств потрачено на проекты в Турции до сегодняшнего дня?

- С учетом средств SOCAR, партнеров, а также привлеченных кредитов на сегодняшний день на Petkim, Petlim, STAR и TANAP в целом израсходовано 7,5 млрд. долларов.

- SOCAR выразил заинтересованность в приобретении акций выставленной на продажу сети Petrol Ofisi компании OMV. Ведутся ли переговоры в этом направлении?

- Пока компания OMV не предоставила рынку информацию об активах. Это должно было произойти в июне, однако процесс затянется до сентября. Когда информация будет обнародована, мы рассмотрим ее. Это один из интересных нам проектов. Однако мы подключимся к процессу только в случае получения выгоды. Необходимо создать дистрибьюторскую сеть в Турции для завода STAR. Мы осуществим это либо сами, либо путем приобретения Petrol Ofisi. Будут рассмотрены все варианты.

- Недавно в Турции завершилось строительство сети SOCAR CNG из 8-ми станций. Планируется ли расширить сеть станций CNG в течение года?

- Реализация проекта продолжится. Мы считаем его удачным проектом. Расширение сети CNG зависит не только от SOCAR. В Турции этим занимаются только 2-3 компании. В Европе же данная инициатива широко распространена. Европейцы хотят перейти с бензина и дизеля на более экологичный CNG. В Турции необходимо создать инфраструктуру. Станции CNG необходимо строить на определенной дистанции друг от друга. Нужно создать сеть. Здесь не все зависит от нас. Ее развитие зависит от конъюнктуры турецкого рынка.

- Когда завершится процесс приобретения 7-9%-ной доли завода STAR компанией Petkim Holding ?

- Процесс на стадии завершения. Мы пришли к договоренности. Petkim Holding - открытая компания. Помимо нас, в компании имеется 40 тыс. акционеров. Поэтому процесс затянулся, однако принципиальная договоренность есть.

- Недавно SOCAR Turkey выставил на продажу на бирже 5,32%-ную долю Petkim Holding. Планируется ли дополнительная продажа акций?

- Мы скупили 51% Petkim Holding во время приватизации. Во время второй приватизации куплено еще 10,32%, а также 5%-ная доля на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) является для нас неким буфером. Petkim Holding осуществляет эффективную деятельность. Компания завершила прошлый год с чистой прибылью. Мы получили очень хорошие результаты в первом квартале этого года. Акции компании выросли. Дополнительные акции продаются и покупаются в зависимости от конъюнктуры рынка. Сейчас их цена высока. Поэтому мы продаем их с целью инвестирования в экономику Турции. Это нормальный процесс. Сейчас наша доля в Petkim Holding составляет 56-57%. Мы никогда не снизим нашу долю в холдинге ниже 51%. Это наш стратегический актив и один из важнейших активов Турции. Если бы не Petkim, возможно, у нас не было бы и других проектов в Турции. Petkim Holding открыл для нас входные двери на рынок Турции.