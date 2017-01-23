Заур Гахраманов: Мы можем транспортировать израильский газ по TANAP

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ “В случае достижения договоренности, израильский газ может транспортироваться по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP)”. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов: “Мы можем транспортировать и израильский газ. Если Турция даст согласие, почему бы и нет?!”.

Коснувшись проекта “Турецкий поток” гендиректор отметил, что это не скажется на поставках азербайджанского газа: “У нас с Азербайджаном есть контракты до 2046 года. Турция ведет переговоры о стоимости газа со странами-поставщиками. С нами пока переговоров не ведется. Однако согласны встретится, если в этом возникнет необходимость”.

З.Гахраманов также сообщил, что по проекту TANAP выполнено 60% работ, и первый азербайджанский газ по трубопроводу достигнет Турции в июне 2018 года. Он добавил, что первоначально проект оценивался в 11,7 млрд долларов, сейчас его стоимость снизилась до 8,5 млрд долларов: “Экономия составила 3,2 млрд долларов”.