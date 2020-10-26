Заур Гахраманов: Мы думаем о новых инвестициях

В будущем компания планирует новые крупные инвестиции в нефтехимический сектор

2020 год стал годом наших крупных инвестиций в Турции.

Как сообщает Report, об этом в интервью одному из турецких телеканалов сказал гендиректор SOCAR Turkey Energy A.Ş - дочерней компании SOCAR в Турции - Заур Гахраманов.

Он напомнил, что в 2019 году SOCAR Turkey Energy приобрел Bursagaz и Kayserigaz.

По его словам, в 2020 году завершился первый этап крупных инвестиций компании: "Мы уже думаем о новых инвестициях. Эти инвестиции будут направлены в инфраструктурный проект".

З.Гахраманов отметил, что в будущем компания планирует новые крупные инвестиции в нефтехимический сектор: "В настоящее время мы проводим инженерные работы в рамках указанного инфраструктурного проекта. В следующем году мы также подготовим и начнем реализацию инвестиционных программ".