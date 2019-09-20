​Заур Гахраманов: Инвестиции SOCAR в Турцию превысили 15 млрд долларов

После приобретения нефтехимического комплекса Petkim Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в 2008 году, инвестиции компании в Турцию превысили 15 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом рассказал генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов: "Мы продолжаем инвестировать в Турцию, их объем планируется довести до 19,5 млрд долларов".

Он отметил, что только в Petkim ежегодно вкладывается 100 млн долларов. Объем инвестиций в Petkim на сегодняшний день достиг одного миллиарда долларов, без учета суммы, уплаченной за приобретение 51%-ной доли в комплексе. Petkim обеспечивает 20% потребности Турции в нефтехимической продукции. Производимые в комплексе около 60 видов продукции используются 6 000 промышленными предприятиями, большинство из которых - предприятия малого и среднего предпринимательства.

З. Гахраманов сообщил, что в НПЗ STAR было вложено 6,3 млрд долларов, он способен перерабатывать 10 млн тонн сырой нефти в год: "В настоящее время завод закупает сырую нефть из России и Ирака".

Он напомнил, что НПЗ STAR сократит дефицит Турции на 1,5 млрд долларов в год. Дополнительные инвестиции на строительство резервуаров для хранения нефтепродуктов составили 600 млн долларов. Инвестиции в STAR окупятся через 11-13 лет, добавил глава компании.

Глава SOCAR Turkey также упомянул инвестиции в размере 400 млн долларов в Petlim Limancılık, основанный в 2010 году. В марте этого года он переименован в SOCAR Terminal.

Гахраманов также рассказал о проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP), в который вложено 7 млрд долларов: "Поставки газа по TANAP в Турцию начаты с июня 2018 года, и к концу этого года по трубопроводу будет прокачано 4 млрд. кубометров голубого топлива".