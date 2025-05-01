Затраты по проекту АЧГ в первом квартале снизились почти на 21%

Объем затрат по проекту разработки блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в первом квартале 2025 года составил $366 млн, что на 20,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем затрат по проекту разработки блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в первом квартале 2025 года составил $366 млн, что на 20,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные компании BP-Azerbaijan, в отчетный период операционные затраты компании по проекту АЧГ составили $115 млн, что соответствует показателю января-марта прошлого года.

Капитальные затраты по проекту в январе-марте 2025 года составили $251 млн, что на 27,7% ниже показателя первого квартала прошлого года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако в 2017 году состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор проекта) - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана - 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.