Затраты на обслуживание БТД превысили 88 млн долларов

Затраты на обслуживание нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в первом полугодии 2024 года составили 88,2 млн долларов, что на 14,5 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Затраты на обслуживание нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в первом полугодии 2024 года составили 88,2 млн долларов, что на 14,5 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в пресс-служба BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации БТД).

Отмечается, что в указанный период операционные расходы на БТД составили 70,5 млн долларов (рост на 19,5%), капитальные затраты - 17,7 млн долларов (снижение на 1,7%).

По данным BTC Co, объем прокачки нефти и газового конденсата по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-июне 2024 года составил 14 млн тонн (примерно 110 млн баррелей), что на 6,7% ниже показателя аналогичного периода 2023 года.

Из порта Джейхан за первые шесть месяцев было отгружено 150 танкера.

В целом с момента ввода нефтепровода в эксплуатацию (4 июня 2006 года) по состоянию на конец июня 2024 года по БТД на мировые рынки доставлено свыше 576 млн тонн нефти (свыше 4,3 млрд баррелей), из порта Джейхан за этот период отгружено 5 тыс. 707 танкеров.