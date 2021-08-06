Затраты на эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан выросли на 30%

В первой половине этого года затраты на эксплуатацию основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили около 81 млн долларов США.

В первой половине этого года затраты на эксплуатацию основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили около 81 млн долларов США.

Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

В том числе, за последний год операционные расходы по трубопроводу выросли почти на 44%, до 69 млн долларов, а капитальные расходы снизились на 14%, до 12 млн долларов.

По BTC в основном, транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с "Шахдениз", а также транзитная нефть из Туркменистана, России и Казахстана.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ и Total (по 5%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).