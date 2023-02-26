Защита энергетической системы обойдется Германии в 1 трлн. долларов

Германия выделила более 260 миллиардов евро (275 миллиардов долларов) на преодоление непосредственных рисков энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, но окончательное решение проблемы окажется гораздо дороже, если страна вообще сможет это осу

Германия выделила более 260 миллиардов евро (275 миллиардов долларов) на преодоление непосредственных рисков энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, но окончательное решение проблемы окажется гораздо дороже, если страна вообще сможет это осуществить.

Как передает Report, согласно прогнозам Bloomberg, к 2030 году стоимость будущих мер по защите энергетической системы страны составит более 1 триллиона долларов. Эти расходы включают инвестиции в модернизацию энергосистем и, прежде всего, в новое поколение, чтобы справиться с выводом из эксплуатации атомных и угольных электростанций, удовлетворить растущий спрос со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнить обязательства по защите климата.

Переход потребует установки солнечных панелей, покрывающих площадь, эквивалентную 43 футбольным полям, и 1 600 тепловых насосов в день. Также необходимо строить 27 новых наземных и четыре морских ветряных электростанции в неделю, согласно списку пожеланий, представленному канцлером Олафом Шольцем во время недавнего визита в штаб-квартиру компании Volkswagen AG в Вольфсбурге.

Около 250 гигаватт новых мощностей должны быть установлены к 2030 году, когда спрос на электроэнергию, как ожидается, будет примерно на треть выше, чем сейчас, согласно оценкам регулятора сети Германии и аналитического центра Agora Energiewende.

При этом будут использоваться возобновляемые источники энергии и газовые электростанции, которые в один прекрасный день могут быть переоборудованы для работы на водороде.