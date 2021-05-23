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Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на конец мая

Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на конец мая Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ состоится 31 мая, накануне встречи министерского мониторинга и министерской конференции ОПЕК+.
Энергетика
23 мая 2021 г. 19:13
Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на конец мая

Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ состоится 31 мая, накануне встречи министерского мониторинга и министерской конференции ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Напомним, что изначально заседание технического мониторинга было назначено на 25 мая.

Отметим, что в технический комитет ОПЕК+ входят эксперты от профильных министерств восьми стран - участниц соглашения. Специалисты собираются в формате видеоконференции каждый месяц и готовят аналитический доклад о ситуации на рынке нефти для министерской панели. В нем, как правило, представлены два или более сценария развития рынка до конца года. Доклад становится базой для принятия решения министрами об уровнях добычи нефти на ближайшие месяцы.

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