Заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в энергетике Азербайджан-Украина состоится 31 марта

Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ 31 марта в Киеве состоится заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере энергетики Азербайджан-Украина. Об этом украинскому бюро Report заявила первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп.

"Встреча с представителями азербайджанских компаний пройдет на высоком уровне. Мы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанским бизнесом. Мы будем слушать предложения по сотрудничеству от разных компаний, будем изучать их предложения, а окончательное решение будет принято после заседания украино-азербайджанской рабочей группы. Среди других, принимать участие в заседании рабочей группы будут и представители SOCAR Energy Ukraine", - заявила Галина Карп.