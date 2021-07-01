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Заседание ОПЕК началось в формате видеоконференции

Заседание ОПЕК началось в формате видеоконференции На повестке дня будет вопрос о целесообразности дальнейшего роста добычи ОПЕК+
Энергетика
1 июля 2021 г. 16:11
Заседание ОПЕК началось в формате видеоконференции

Общее заседание делегаций всех членов Организации стран-экспортеров нефти началось в формате видеоконференции, трансляция вступительной части ведется на сайте ОПЕК.

Как передает Report, страны ОПЕК собрались в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое назначено на 16.00 мск. Затем состоится онлайн-встреча всего альянса ОПЕК+, начало которой ожидается в 19.00 (по бакинскому времени).

ОПЕК+ в четверг предстоит определить новые параметры соглашения об ограничении добычи нефти на период после июля. Как сообщал в июне вице-премьер РФ Александр Новак, глава российской делегации в ОПЕК+ и сопредседатель альянса, новые параметры сделки могут быть определены как на месяц, так и на более длительный период.

Ожидается, что на повестке дня будет вопрос о целесообразности дальнейшего роста добычи ОПЕК+.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на май 2021 года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь — 6,2 миллиона, а на июль составляют 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае находились на уровне 7,3 миллиона баррелей в сутки, а в июне — 6,6 миллиона баррелей.

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