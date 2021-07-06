Заседание ОПЕК+ может состояться в конце недели

Вопрос выхода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса ОПЕК+ не стоит

Неформальные переговоры между участниками сделки ОПЕК+ продолжаются, заседание картеля может состояться в конце недели.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Они (неформальные переговоры) и не останавливались. Что касается заседания, то участники выступают за скорейшее возобновление обсуждений, с большой долей вероятности оно может состояться в конце недели. Думаю, консенсус будет найден. Это общий рынок, общие проблемы и их надо решать", — заявил собеседник агентства.

При этом, по информации собеседника, вопрос выхода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса ОПЕК+ не стоит, участники сделки ищут решение.

"Вообще такой вопрос (выхода ОАЭ из сделки) не стоит. Да, процесс (переговорный) трудный, но решаемый", — сказал собеседник агентства.

Руководство ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия контактировали в понедельник ночью с участниками ОПЕК+, отрабатываются различные варианты будущего сделки, добавил источник.

"Неформальные переговоры проходят каждый день, сам процесс (переговорный) не останавливается. Вчера (в понедельник) ночью и руководство ОПЕК, и главные участники рынка — Россия и Саудовская Аравия контактировали с участниками сделки, отрабатываются различные варианты", — сообщил собеседник.

Отметим, что очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

В воскресенье вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявлял, что страны ОПЕК+ обязаны продлить соглашение. Он также пояснял, что без продления сделки альянс вернется к ее действующим условиям, согласно которым добыча нефти в августе не увеличится.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.