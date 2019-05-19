​Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Саудовской Аравии

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой могут быть выработаны предложения по соглашению о сокращении добычи, началась в Джидде, передает корреспондент ТАСС с места событий, сообщает Report.

Заседания JMMC (Joint Ministerial Monitoring Commettee) проходят регулярно с января 2017 года, когда страны альянса ОПЕК+ начали совместно регулировать добычу нефти. Ключевые участники соглашения - Россия и Саудовская Аравия, они же и сопредседатели в мониторинговом комитете, в который входят помимо них еще шесть стран: ОАЭ, Ирак, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Казахстан. Министры комитета оценивают ход исполнения сделки и могут давать рекомендации по реализации соглашения.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, комитет может выработать рекомендации и в этот раз. В то же время, на рынок сейчас влияет много факторов: это и санкции против Ирана и Венесуэлы, обострение напряженности на Ближнем Востоке, приостановка российского экспорта по нефтепроводу "Дружба" в Европу и другое.

Влияние всех факторов оценить сложно, говорили министры. Главным, по-прежнему, остается уровень запасов нефти, которые продолжают увеличиваться.

В то же время, если ситуация на рынке позволит, ОПЕК+ может рассмотреть и смягчение параметров сокращения на вторую половину года, сказал журналистам в преддверии встречи Александр Новак.