Заседание Консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор" запланировано на февраль

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В случае урегулирования всех технических и других вопросов в феврале следующего года может состояться заседание Консультативного совета министров стран-участниц проекта "Южный газовый коридор". Как сообщает Report, об этом сказал на организованном для журналистов брифинге министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Н.Алиев отметил, что поступили предложения о проведении мероприятия в Азербайджане или Турции: "Я считаю, что было бы лучше провести его в Азербайджане. Мы можем организовать мероприятие в феврале будущего года. Думаю, мы должны контролировать все процессы в Греции. Албании и Италии. Поэтому мы приглашаем министров, чтобы узнать, какие существуют проблемы".

Министр также коснулся работ по проекту "Южный газовый коридор": "Недавно мы встречались с президентом BP-Azerbaijan Гордоном Биррелем. Он заявил, что работы опережают запланированные сроки".