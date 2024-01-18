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Запуск проекта расширения месторождения "Тенгиз" отложили до II квартала 2025 г.

Запуск проекта расширения месторождения "Тенгиз" отложили до II квартала 2025 г. Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения "Тенгиз" откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.
Энергетика
18 января 2024 г. 17:12
Запуск проекта расширения месторождения Тенгиз отложили до II квартала 2025 г.

Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения "Тенгиз" откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в Минэнерго Казахстана.

"15 декабря 2023 года ТОО "Тенгизшевройл" направил на утверждение партнерам запрос, предусматривающий перенос сроков запуска объектов ПУУД на II квартал 2024 года (с декабря 2023 года) и ПБР на II квартал 2025 года (с июня 2024 года)", - сообщили в ведомстве.

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Версия на английском языке Launch of Tengiz field expansion project postponed until second quarter of 2025

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