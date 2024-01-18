Запуск проекта расширения месторождения "Тенгиз" отложили до II квартала 2025 г.

Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения "Тенгиз" откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.

Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения "Тенгиз" откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в Минэнерго Казахстана.

"15 декабря 2023 года ТОО "Тенгизшевройл" направил на утверждение партнерам запрос, предусматривающий перенос сроков запуска объектов ПУУД на II квартал 2024 года (с декабря 2023 года) и ПБР на II квартал 2025 года (с июня 2024 года)", - сообщили в ведомстве.