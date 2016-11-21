Запущен новый сайт "Азеригаз"

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня запущена новая интернет-страница www.azeriqaz104.az ПО “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на сайте абоненты смогут получить информацию о порядке использования природного газа и правилах безопасности, направлениях деятельности ПО в Центрах службы ASAN, а также получить ответы на вопросы в разделе “Наиболее часто задаваемые вопросы”. Помимо этого, абоненты смогут направить электронное обращение, узнать о своих задолженностях и совершить онлайн-оплату.

Создание сайта будет способствовать уменьшению количества звонков в колл-центры 104 и 185, более оперативному урегулированию жалоб и информированию общественности.