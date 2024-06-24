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Запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС вступит в силу через девять месяцев

Запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС вступит в силу через девять месяцев Запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, введенный Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций, вступит в силу через девять месяцев.
Энергетика
24 июня 2024 г. 12:16
Запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС вступит в силу через девять месяцев

Запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, введенный Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций, вступит в силу через девять месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), разъясняющем положения санкционного пакета.

Согласно тексту, "использование портов ЕС для перевалки российского СПГ" будет запрещено "после переходного периода в девять месяцев".

Отметим, что ЕС также ввел санкции против 27 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, не обращая внимания на потолок цен G7.

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Версия на английском языке Ban on transit of Russian LNG through EU ports to come into force in 9 months

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