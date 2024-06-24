Запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС вступит в силу через девять месяцев

Запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, введенный Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций, вступит в силу через девять месяцев.

Запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, введенный Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций, вступит в силу через девять месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), разъясняющем положения санкционного пакета.

Согласно тексту, "использование портов ЕС для перевалки российского СПГ" будет запрещено "после переходного периода в девять месяцев".

Отметим, что ЕС также ввел санкции против 27 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, не обращая внимания на потолок цен G7.