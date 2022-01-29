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Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40% Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 27 января опустилась ниже 40%.
Энергетика
29 января 2022 г. 11:14
Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 27 января опустилась ниже 40%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года.

Отбор газа из ПХГ Европы 27 января составил около 660 млн куб. м. Европейские ПХГ уже заполнены лишь на 39,65% - это на 15,7 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% произошло 3 февраля 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на неделю раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд куб. м газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Хранилища Германии наполнены на 38%, Франции - на 37,4%, Италии - на 50,9%, Великобритании - на 67,2%.

Продолжают поступать рекордными темпами потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы. Поступления сжиженного газа с терминалов 27 января достигли около 434 млн куб. м, что является рекордным показателем для этой даты и в 2,4 раза больше среднего показателя для 20-х чисел января за последние пять лет. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 72% от максимума.

Всего, по состоянию на 27 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет чуть более 10 млрд куб. м. Уже по итогам пятницы будет обновлен рекорд января 2019 года, а к концу месяца, вероятно, и абсолютный рекорд поступлений газа с СПГ-терминалов в ГТС Европы ноября 2019 года.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для середины января, но уже почти снизились до средних значений за пятилетку.

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