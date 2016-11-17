Запасы сырой нефти в США резко увеличились

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 5 по 11 ноября выросли на 5,274 млн баррелей. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

После опубликования данных нефть на мировом рынке подешевела. Дело в том, что аналитики прогнозировали рост запасов всего на 1,5 млн баррелей. Днем ранее, 15 ноября, страны ОПЕК выступили с заявлением о возможном устранении недоразумений между крупными производителями нефти, что привело к росту цен на нефть более чем на 5% - до 47 долларов/баррель. После доклада EIA цены вновь упали до 46,5 доллара.

Напомним, что ОПЕК не планирует устанавливать квоты на добычу нефти для каждой страны до саммита в Вене. Завтра в рамках Форума стран-экспортеров газа в Дохе некоторые страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, проведут неформальные встречи в связи с ограничением нефтедобычи.

Аналитики не ожидают результатов от саммита ОПЕК в Вене. По мнению большинства из них, Иран, Ирак, Нигерия и Ливия не поддержат соглашение об ограничении добычи. Кроме того, опасения аналитиков усиливает неопределенная позиция России в данном вопросе.

Аналитическая группа Report считает, что если страны ОПЕК не придут к договоренности, нефть подешевеет до 40 долларов за баррель.