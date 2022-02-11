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Запасы нефти в странах ОЭСР упали до минимума за семь лет

Запасы нефти в странах ОЭСР упали до минимума за семь лет Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре упали на 60 млн баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 13:43
Запасы нефти в странах ОЭСР упали до минимума за семь лет

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре упали на 60 млн баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в декабре снизились на 60 млн баррелей, что было вызвано значительным сокращением запасов средних дистиллятов во всех регионах. Запасы нефти составили 2 680 млн баррелей, что на 355 млн баррелей ниже, чем год назад, показатель является самым низким за последние семь лет", — говорится в докладе.

Отмечается также, что запасы покрывают 59,6 дня прогнозируемого спроса, что на 0,9 дня меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2 дня ниже среднего исторического уровня.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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