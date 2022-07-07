Запасы нефти в США за неделю выросли на 2%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля, выросли на 8,2 млн баррелей, или на 2%, до 423,8 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля, выросли на 8,2 млн баррелей, или на 2%, до 423,8 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на миллион баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5,8 млн баррелей, или на 1,2% — до 492 млн баррелей, добавляет министерство. При этом с начала года показатель упал больше чем на 100 млн баррелей.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период остались на уровне предыдущей недели в 21,3 млн баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 2,5 млн баррелей (на 1,1%), до 219,1 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 млн баррелей (на 1,1%) и составили 111,1 млн баррелей. Прогнозировался их рост на 1,1 млн баррелей.