Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,9 млн баррелей до 459 млн баррелей

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы сырой нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 ноября, увеличились на 1,9 млн баррелей — до 459 млн баррелей.

Как передает Report, это следует из доклада Управления по энергетической информации (EIA).

Неделей ранее запасы увеличились на 2,2 млн баррелей — до 457,1 млн баррелей.

Импорт нефти в США за неделю вырос на 521 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей — до 7,9 баррелей в сутки.