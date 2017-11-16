 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,9 млн баррелей до 459 млн баррелей

    Импорт нефти в США за неделю вырос на 521 тыс. баррелей в сутки

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы сырой нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 ноября, увеличились на 1,9 млн баррелей — до 459 млн баррелей.

    Как передает Report, это следует из доклада Управления по энергетической информации (EIA).

    Неделей ранее запасы увеличились на 2,2 млн баррелей — до 457,1 млн баррелей.

    Импорт нефти в США за неделю вырос на 521 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей — до 7,9 баррелей в сутки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi