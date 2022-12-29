Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,7 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,7 млн баррелей и на 23 декабря составили 419 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,7 млн баррелей и на 23 декабря составили 419 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 6% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 20:40 по бакинскому времени, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,1% - до $83,07 за баррель, в то же время стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в феврале 2023 года снижается на 1,03% - до $78,15 за баррель.