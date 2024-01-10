Запасы нефти в США за неделю увеличились

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей и на 5 января составили 432,4 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей и на 5 января составили 432,4 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По последним данным, мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,7%, до $78,03 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 0,41%, до $72,89 за баррель.