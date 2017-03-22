Запасы нефти в США за неделю увеличились на 5 млн баррелей до 533,1 млн баррелей

Баку. 22марта. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 17 марта, выросли на 5 млн баррелей — до 533,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом отмечается в докладе Управления по энергетической информации (EIA).

Неделей ранее запасы нефти в США сократились на 200 тыс. баррелей — до 528,2 млн баррелей.

Импорт нефти в США за неделю вырос на 902 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей — до 8,3 млн баррелей.