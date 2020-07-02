Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,19&млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,53&млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,19 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,53 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.

На 09:20 (по бакинскому времени) стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,1% - до 42,07 долларов США за баррель, а нефть сорта WTI находилась на уровне закрытия предыдущей сессии и торговалась по 39,91 долларов США за баррель.