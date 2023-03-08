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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,7 млн баррелей

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,7 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей и на 3 марта составили 478,5 млн баррелей.
Энергетика
8 марта 2023 г. 20:47
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,7 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей и на 3 марта составили 478,5 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго страны, текущий объем запасов примерно на 7% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 19:35 бакинское время, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,35% - до $83 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в апреле снижается на 0,64% - до $77,08 за баррель.

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