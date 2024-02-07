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Запасы нефти в США выросли на 1,3%

Запасы нефти в США выросли на 1,3% Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 5,5 млн баррелей, или на 1,3%, - до 427,4 млн баррелей.
Энергетика
7 февраля 2024 г. 19:53
Запасы нефти в США выросли на 1,3%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 февраля, увеличились на 5,5 млн баррелей, или на 1,3%, - до 427,4 млн баррелей.

Как передает Report, это следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,9 млн баррелей.

Добыча нефти в США за указанный период увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки, до 13,3 млн баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,975 млн баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в ноябре прошлого года составила 13,31 млн баррелей в сутки. По предварительным данным, в декабре показатель вырос до 13,34 млн баррелей в день, в январе - сократился до 12,62 млн. А за весь 2023 год добыча в среднем оценивается в 12,93 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 110 тыс. баррелей в день, до 13,1 млн баррелей в день, на 2025 год - повысило на 50 тыс. баррелей в день, до 13,49 млн.

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