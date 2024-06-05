Запасы нефти в США выросли на 1,23 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 1,23 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,2 млн баррелей и на 31 мая составили 455,9 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

В ведомстве уточнили, что такой объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей и составили 230,95 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,2 млн баррелей, до 122,48 млн баррелей.