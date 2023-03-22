О нас

Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей.
Энергетика
22 марта 2023 г. 18:42
Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей и составили 229,6 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,31 млн баррелей, до 116,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,36 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
21 марта 2023 г. 11:23
Азербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
ФотоАзербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
21 марта 2023 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi