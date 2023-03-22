Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей.

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