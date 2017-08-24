Запасы нефти в США вновь сократились

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США за неделю 12-18 августа сократились на 3,327 млн баррелей или 0,71% и составили 463,17 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозируют снижение нефтяных запасов на 3,479 млн баррелей или 0,75%. Запасы бензина за отчетный период упали на 0,53% или 1,223 млн баррелей против прогноза в 1,25 млн баррелей, составив 229,9 млн баррелей.

Добыча нефти увеличилась на 26 тыс. баррелей/день или 0,27%, до 9,502 млн баррелей в день.

Report сообщает, что сокращение запасов нефти привели к росту цен на Brent до 52,58 доллара/баррель. Отметим, что если нефть этой марки превысит отметку в 53 доллара, цены могут подняться до 55 долларов/баррель.