Запасы нефти в США увеличились вопреки прогнозам

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ На неделе 22-28 июля запасы сырой нефти в США увеличились на 1,78 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Американского института нефти (API). Согласно докладу API, за неделю запасы бензина в США снизились на 4,83 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 3 млн баррелей (до 480 млн баррелей), что может спровоцировать рост цен на нефть на мировом рынке.

Аналитическая группа Report отмечает, что цена на нефть сорта Brent начала снижаться на фоне известий о росте нефтяных запасов. Сейчас нефть продается чуть дороже 51 доллара, в то время как вчера баррель нефти торговался дороже 52 долларов. Аналитики прогнозируют колебание цены на Brent в диапазоне 40-55 долларов за баррель к концу года.