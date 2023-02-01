Запасы нефти в США увеличились на 4,14 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей - до 452,69 млн баррелей.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей и составили 234,6 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей, до 117,59 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.