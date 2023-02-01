Запасы нефти в США увеличились на 4,14 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США увеличились на 4,14 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей - до 452,69 млн баррелей.

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