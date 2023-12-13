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Запасы нефти в США упали больше, чем прогнозировалось

Запасы нефти в США упали больше, чем прогнозировалось Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей.
Энергетика
13 декабря 2023 г. 20:57
Запасы нефти в США упали больше, чем прогнозировалось

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Сообщается что, аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей.

Тем временем, резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights прогнозировали уменьшение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.

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