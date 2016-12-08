Запасы нефти в США сократились

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 декабря, упали на 2,39 млн баррелей или на 0.5% - до 485,8 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, это следует из недельного отчета Управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отметим, что, аналитики, опрошенные агентством Reuters, ждали сокращения нефтяных запасов на 1,032 млн баррелей. Добыча нефти в США за эту неделю, по данным ведомства, сократилась на 0,02%, или на 2 тыс. баррелей в сутки, до 8,697 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 3,8 млн баррелей или 6,2% - до 65,3 млн баррелей. Запасы бензина стали больше на 3,4 млн баррелей (прогноз – 1,9 млн баррелей) или на 1,5%, составив 229,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 млн баррелей (прогноз – 1,8 млн баррелей) или на 1,6%, достигнув 156,7 млн баррелей.

По информации Report, новость о сокращении нефтяных запасов в США не смогла положительно повлиять на нефтяные цены. Это связано с их резким ростом на 20% после итогов саммита ОПЕК в Вене. Этой новости оказалось недостаточно для дополнительного роста цен на нефть, так как инвесторы и трейдеры на сегодняшний день уже пытаются зафиксировать прибыль через реализацию товара.

Напомним, что 10 декабря ожидается встреча стран ОПЕК и не входящих в картель стран, на которой будет принято решение о сокращении нефтедобычи странами, не входящими в ОПЕК. При положительном исходе встречи нефтяные цены поднимутся до 55-60 долларов/баррель.