Запасы нефти в США сократились на 10,2 млн баррелей

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах сократились по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом передает marketwatch со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Также сообщается, что товарные запасы бензина уменьшились в США на 2,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов (включая дизельное и печное топливо) выросли на 712 тыс. баррелей.