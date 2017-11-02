Запасы нефти в США сократились, добыча увеличилась

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 21-27 октября неожиданно сократились на 2,435 млн баррелей или 0,53% и составили 454,9 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина за отчетный период сократились на 4,02 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,55 млн баррелей.

Добыча нефти повысилась на 0,48% или 46 тыс. баррелей, до 9,553 млн баррелей в день. Отметим, что максимального значения ежесуточная добыча в США достигла в первую неделю июня 2015 года, когда составила 9,61 млн баррелей в день. Сейчас этот показатель ниже рекордного всего лишь на 57 тыс. баррелей или 0,59%.

Опубликованные данные не повлияли на нефтяные цены, которые сохранились на уровне чуть выше 60 долларов за баррель.