Запасы нефти в США снизились за неделю более чем на 5 млн. баррелей

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю с 28 декабря по 1 января на 5,1 млн. баррелей - до 482,3 млн. баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что рост запасов составит 439 тыс. баррелей.

Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 5% - до 34,6 доллара за баррель.

Стоимость нефти достигла рекордного минимума за последние 11 лет на фоне сильного доллара и слабых экономических показателей из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти.

Днем среды стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала более чем на 3% и составила 35,12 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась более чем на 1% – до 35,05 доллара за баррель.