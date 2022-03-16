Запасы нефти в ОЭСР в январе упали до минимума с 2014 года

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе упали на 22,1 млн баррелей к декабрю и находились на самом низком значении с апреля 2014 года.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе упали на 22,1 млн баррелей к декабрю и находились на самом низком значении с апреля 2014 года.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в январе снизились на 22,1 млн баррелей. Запасы нефти составили 2 621 млн баррелей, что на 335,6 млн баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, самый низкий показатель с апреля 2014 года", — говорится в докладе.

Отмечается также, что запасы покрывают 57,2 дня прогнозируемого спроса, что на 13,6 дня меньше, чем годом ранее.

Предварительные данные по США, Европе и Японии указывают на то, что в феврале запасы снизятся еще на 29,8 млн баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.