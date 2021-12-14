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Запасы нефти в ОЭСР снизились на 243 млн баррелей

Запасы нефти в ОЭСР снизились на 243 млн баррелей Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 21,2 млн баррелей к сентябрю и опустились ниже средних за 5 лет на 243 млн баррелей.
Энергетика
14 декабря 2021 г. 13:49
Запасы нефти в ОЭСР снизились на 243 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 21,2 млн баррелей к сентябрю и опустились ниже средних за 5 лет на 243 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировые запасы, составившие 2 737 млн баррелей, были на 243 млн баррелей ниже среднего уровня 2016-2020 годов. Предварительные данные на ноябрь указывают на снижение запасов еще на 23 млн баррелей, а запасы в плавучих нефтехранилищах выросли на 8,4 млн баррелей, до 134,5 млн баррелей".

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

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