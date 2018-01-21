Запасы нефти в мире сейчас на 118 млн баррелей выше средних за 5 лет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятилетние значения.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятилетними значениями. Нам нужно продолжать работу", - сказал он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет является основной целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.