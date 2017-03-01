Запасы нефти США увеличились на 2,5 млн баррелей

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 18 по 24 февраля увеличились на 2,5 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эти данные распространил Американский институт нефти (API). Отметим, что это на 500 тыс. баррелей меньше прогноза аналитиков.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Согласно прогнозам EIA, за отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 3 млн, запасы бензина сократились на 0,4 млн, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Отметим, что после опубликования данных API сегодня цена на нефть марки Brent повысилась на 2,66% - до 56,70 доллара за баррель. Траектория движения нефтяных цен окончательно определится после опубликования сегодняшнего отчета EIA и данных Baker Hughes о количестве буровых установок в США 3 марта.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что нисходящий тренд по нефтяным ценам продолжится и Brent может подешеветь до 50 долларов/баррель: "Однако падение цен ниже 45 долларов за баррель в ближайшей перспективе не ожидается. В ближайший год максимальная цена может установиться на отметке 65 долларов за баррель".