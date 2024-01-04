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Запасы нефти США снизились за неделю на 5,5 млн баррелей

Запасы нефти США снизились за неделю на 5,5 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,5 млн баррелей и на 29 декабря составили 431,1 млн баррелей.
Энергетика
4 января 2024 г. 21:53
Запасы нефти США снизились за неделю на 5,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,5 млн баррелей и на 29 декабря составили 431,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 20:01 по бакинскому времени мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,39% и находился на уровне $77,35 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале также снижалась - на 1,74%, до $71,92 за баррель.

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