Запасы нефти ОЭСР в ноябре были ниже среднего показателя за последние пять лет

Запасы нефти ОЭСР в ноябре были ниже среднего показателя за последние пять лет

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2021 года снизились на 16 млн баррелей, составив 2,721 млрд баррелей.

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