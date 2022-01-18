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Запасы нефти ОЭСР в ноябре были ниже среднего показателя за последние пять лет

Запасы нефти ОЭСР в ноябре были ниже среднего показателя за последние пять лет Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2021 года снизились на 16 млн баррелей, составив 2,721 млрд баррелей.
Энергетика
18 января 2022 г. 16:54
Запасы нефти ОЭСР в ноябре были ниже среднего показателя за последние пять лет

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2021 года снизились на 16 млн баррелей, составив 2,721 млрд баррелей.

Как передает Report, говорится в январском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

На этом уровне объем запасов был на 389 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 247 млн баррелей ниже среднего последние за пять лет уровня.

Запасы самой нефти развитых стран в ноябре при этом снизились на 12,7 млн баррелей, остатки нефтепродуктов снизились на 3,3 млн баррелей.

В нынешних объемах запасы нефти покрывали потребность стран ОЭСР на 60,7 дня, это на 13,2 дня меньше, чем годом ранее, и на 3,6 дней меньше, чем в среднем за пять лет, сообщает ТАСС.

Средний за пять лет уровень запасов является основным ориентиром в соглашении стран ОПЕК+, которые согласованно сокращают или увеличивают добычу нефти в зависимости от состояния рынка.

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