Запасы нефти и добыча в США сократились на 300 тыс. баррелей

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю с 29 декабря по 5 января в очередной раз показали понижение. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 4,95 млн баррелей или 1,17% и составили 419,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 3,75 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 7,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей или 1,77%, составив 237,3 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3,55 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 4,8 млн баррелей.

Напомним, что запасы нефти в США за последний год сократились на 63,6 млн баррелей или 13,2%. Максимального значения резервы достигли на неделе, завершившейся 24 марта 2017 года, на уровне 533,977 млн баррелей. В настоящее время запасы нефти в США ниже рекордного уровня на 114,462 млн баррелей или 21,4%.

Добыча нефти за отчетную неделю сократилась на 2,96% или 290 тыс. баррелей, до 9,492 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 года Brent будет стоить 55-73 долларов/баррель.