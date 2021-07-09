Запасы нефти и бензина в США упали из-за растущего спроса на топливо

Спрос на бензин достиг максимума с 2019 год

Запасы нефти и бензина в США упали по итогам прошлой недели. При этом спрос на бензин достиг максимума с 2019 года, что свидетельствует об усилении американской экономики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Запасы сырой нефти упали на 6,9 млн баррелей за неделю, завершившуюся 2 июля, и составили 445,5 млн баррелей. Это самый низкий уровень с февраля 2020 года. Прогнозное падение составляло чуть больше 4 млн баррелей.

Запасы сырой нефти неуклонно сокращались в течение нескольких недель, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия перерабатывают все больше нефти в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Общий объем поставленной продукции — показатель спроса со стороны конечных потребителей топлива — вырос до 20,9 млн баррелей в сутки, что соответствовало показателям 2-годичной давности.

Кроме того, спрос на бензин вырос до недельного рекорда, а средний объем поставленного бензина за четыре недели составил 9,5 млн б/с, что является самым высоким показателем с октября 2019 года. Это способствовало снижению запасов бензина на 6,1 млн баррелей, что превзошло ожидаемое падение на 2,2 млн баррелей.

«Отчет [EIA] оптимистичен, в этом нет никаких сомнений, — сказал Тони Хедрик, аналитик энергетического рынка CHS Hedging. — Это подтвердило все предположения о том, что спрос на бензин был высоким. Это и привело к резкому сокращению запасов».

Цены на нефть выросли на этих новостях, компенсируя ранее понесенные потери.

По состоянию на 14.37 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,93% — до 74,8 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 73,74 доллара США за баррель.